Aktion startet wieder Das bieten die „Offenen Gärten im Kleverland“ in der neuen Saison

Nur ein paar Sonnenstrahlen fehlen noch, dann blühen sie alle auf: 20.000 Narzissen verwandeln in jedem Frühjahr den Garten von Manfred Lucenz und Klaus Bender in ein gelbes „Meer“, von dem jeder Besucher immer wieder aufs Neue überwältigt ist. Dort faszinieren derzeit auch die besonderen Blüten der Lenzrose (Helleborus). Der über die Region hinaus bekannte 4000 Quadratmeter große Garten an der Mühlenstraße 6 in Schneppenbaum nimmt zum letzten Mal teil an der Aktion „Offene Gärten im Klever Land“. „Nach 25-jähriger Teilnahme haben wir uns entschlossen aufzuhören. Ein Wermutstropfen ist dabei, aber unser Alter, die Trockenheit durch Klimawandel und nicht zuletzt die Größe des Gartens haben uns zu dieser Entscheidung geführt“, sagt Manfred Lucenz. In diesem Jahr also können Besucher noch bis zum 3. Oktober das über 30 Jahre gewachsene Paradies besuchen.