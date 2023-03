Schlappe für etablierte Parteien Sensations-Sieg für Bauernbewegung bei Regionalwahlen in den Niederlanden

Dass die Protestpartei BauernBürgerBewegung (BBB) am Mittwoch bei den Regionalwahlen in den Niederlanden stärkste Kraft werden würde, zeichnete sich in Umfragen ab. Doch das Ausmaß überraschte dann doch: In allen Provinzen außer Noord-Holland und Utrecht lag die 2019 gegründete Partei vorne. Und das mit Wahlergebnissen, die für die fragmentierte politische Landschaft im Königreich eindrucksvoll sind: In Overijssel mit den Städten Enschede und Zwolle holte die BBB 31,2 Prozent der Stimmen. Die übrigen Parteien folgten erst mit großem Abstand, zweitstärkste Kraft in Overijssel ist die christdemokratische CDA mit 8,2 Prozent.