Demo : Fridays und Freunde demonstrieren in Kalkar gegen die AfD

Fridays und Freunde demonstrieren in Kalkar gegen die AfD

Kalkar Vor der Zufahrt zum „Wunderland“, wo die AfD ihren Landesparteitag veranstaltete, demonstrierten 150 Menschen. Aufgerufen hatte „Fridays for Future“ aus Kleve.

„Vor 30 Jahren war ich auch schon hier“, erzählt ein reiferer Mann einem eher jungen. „Ich auch“, behauptet der und erntet ein nachsichtiges Lächeln. Der junge Aktivist gehört der Bewegung „Friday for Future“ an und war zu Anti-AKW-Zeiten sicher noch nicht auf der Welt. Aber das macht nichts, in der Ablehnung der „Alternative für Deutschland“, die im Kongressbereich des Kalkarer Wunderlands ihren Landesparteitag abhält, sind sich die Generationen einig.