Demo-Radtour : Anti-Atom-Fahrradtour kommt nach Hönnepel

Was einst als Atomkaftwerk gedacht war, ist heute ein Freizeitpark. Der Kalkarer Brüter ging nie in Betrieb. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Kalkar Etwa 40 Menschen haben sich für die komplette Tour angemeldet, man kann aber auch kurze Etappen mitradeln, sagen die Veranstalter.

(RP) Mit einer großen Radtour durch Deutschland und vier Nachbarländer feiern Atomkraftgegner die bevorstehende Abschaltung der letzten Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland. Zugleich machen sie auf die zahlreichen verbleibenden Probleme aufmerksam, vom Atommüll bis zu den AKW in den Nachbarländern. Die bundesweit tätige Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ hat gemeinsam mit zahlreichen Initiativen eine Radtour geplant, die am Mittwoch, 13. Juli, auch Kalkar berührt.

Um 16.45 Uhr begrüßt Willibald Kunisch die Gäste, es folgt eine kurze Kundgebung. Danach geht es zu den Höfen von Bauer Maas in Hönnepel und der Familie Seegers, es wird unter anderem informiert über die Möglichkeiten energetischer Maßnahmen an alten Höfen. Auf dem Hof der Familie Arntz sind noch die verblichenen Protest-Gemälde der 70er Jahre zu sehen. Weiter geht’s am ehemaligen Brüter vorbei zum Campingplatz Wisseler See, wo die Radler übernachten. Um 20 Uhr liest Christoph Peters in der Strandbar aus seinem „Dorfroman“; der Autor hat als Kind die Auseinandersetzungen um den Brüter-Bau in Hönnepel miterlebt.

Willibald Kunisch ist froh darüber, dass es in Deutschland einen Ausstiegs-Beschluss aus der Atomkraft gibt und ist auch dagegen, einzelne AKW zur Versorgung der Bevölkerung länger zu betreiben. Er hält die Debatte für eine „Scheindiskussion“, zumal auch Brennstäbe oft aus Russland kämen. Was, wenn doch mal ein Störfall geschehe? „Dass der Ausstieg Thema wurde, war nur möglich, weil sich viele Menschen auch aus unserer Region in den vergangenen Jahrzehnten gegen Atomkraft engagiert haben. Das wollen wir würdigen“, sagt er.