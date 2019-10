Hassum : König Jörg I. regiert bei den Schützen in Hassum

Kirmes und Schützenfest in Hassum gefeiert. Das neue Königspaar bekam die Insignien.

(RP) Auf eine schöne Kirmes und Schützenfest blickt die Hassumer Bevölkerung zurück. Das Schützenfest beginnt in Hassum schon mit dem Wecken des künftigen Königspaares durch Musikzug und Spielmannszug der Bruderschaft. Wie es Tradition ist, werden die Königsinsignien in einem feierlichen Gottesdienst durch den Präses der Bruderschaft auf das neue Königspaar übertragen. Dies geschah durch Pfarrer Heinz-Norbert Hürter in einem sehr gut gefüllten Gotteshaus. Jörn Lewin und Ehefrau Sandra sind das Königspaar. Die erste Amtshandlung des Königs ist die Ehrung der Gefallenen und Vermissten aus den Weltkriegen am Ehrenmal. Im Festzelt standen dann Auszeichnungen und Ehrungen an.