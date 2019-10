Goch : Gocher Realschule setzt auf Courage

Die Ehrengäste freuten sich mit den Schul-Vertretern, dem Chor und allen Schülern über die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus“. Foto: Anja Settnik

Goch Gegen Rassismus muss man sich zur Wehr setzen. Schon das Tolerieren ist gefährlich. Leni-Valk-Realschule bekennt sich zu Werten.

Streng genommen ist es keine Auszeichnung, sondern eine Selbstverpflichtung. Die allerdings viel Anerkennung hervorruft: Die Leni-Valk-Realschule Goch darf sich mit der Josef-Beuys-Gesamtschule Kleve, dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer und dem Freidrich-Spee-Gymnasium Geldern das Schild „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ins Foyer hängen. In der Realschule Goch war eine Feierstunde, zu der Schirmherr Stefan Rouenhoff (MdB), Gabi Theissen als Vize-Bürgermeisterin und die Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums beim Kreis kamen. Die gesamte Schülerschaft hörte in der Aula einigen Wortbeiträgen und dem Chor „Voices“ von Musiklehrer Norbert Fichthorn zu.

Die Realschule, die sich der Erinnerung an das ermordete jüdische Mädchen Leni Valk verschrieben hat, ist schon aus diesem Grund regelmäßig mit Themen wie Verfolgung, Ausgrenzung, Toleranz befasst. „Es war deshalb für uns nahe liegend, an Projekttagen und in Sowi-Kursen über Rassismus zu sprechen“, erklärt Fachlehrerin Sabine Cvetreznik. Und der Antrag, sich als entsprechend engagierte Schule vorstellen zu dürfen, wurde vom Kreis gerne bewilligt.

Info

Viele Gocher Kinder (an wohl allen Schulformen) haben ihre Erfahrungen mit Rassismus gemacht, ihn am eigenen Leib erlebt, bezogen auf Schulkameraden oder Bekannte. Zur Schülerschaft gehört ein Mädchen mit Kopftuch, viele, die nicht christlichen Glaubens sind, mancher, der „ausländischer“ aussieht als er ist. Von dummen Sprüchen über Beleidigungen bis zu rassistisch motivierten Unterstellungen gehen die Erfahrungen. „Es ist für Leute, die nicht Deutsch aussehen, schwier, eine Wohnung zu finden“, ist da an Stellwänden zu lesen. Oder dass einem der Zugang zu einem Club verwehrt wird. Jemand wurde mal ohne vernünftigen Grund des Diebstahls bezichtigt oder als einziger aus einer Gruppe von der Bundespolizei kontrolliert. Gefragt zu werden, ob man Deutsch verstehe, sei noch die geringste Kränkung.

Eine Gruppe Schüler hatte einen WhatsApp-Chatverlauf erdacht, der so oder so ähnlich wohl vorkommen dürfte: Da verabreden sich Schüler, wollen aber ein kopftuch tragendes Mädchen dabei haben. Und am liebsten auch nicht diesen Jungen aus dem Flüchtlingsheim. Weil sich ein oder zwei ein Herz fassen und vor Vorurteilen warnen, willigen die Jugendlichen ein, den so „anderen“ Mitschülern eine Chance zu geben. Und sind verblüfft darüber, dass die richtig nett und gar nicht so „anders“ sind.