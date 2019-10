Wohngebiet in Goch : Kran stürzt in Vorgarten und verfehlt Wohnhaus knapp

Goch-Pfalzdorf Am Mittwochnachmittag ist in Goch-Pfalzdorf ein Baukran umgestürzt und verfehlte nur knapp ein Haus. Verletzt wurde niemand.

Ein Baukran ist am Mittwochnachmittag in einem Wohngebiet am Meisenweg in Pfalzdorf umgestürzt und in einen benachbarten Vorgarten gefallen. Zum Glück gab es keine Verletzten und auch nur geringen Sachschaden. Der Baukran war für den Neubau eines Einfamilienhauses aufgestellt, das gerade im Rohbau ist. Genutzt werden sollten der Kran für den Dachstuhl des Neubaus. Am Nachmittag krachte der 20 Meter hohe Ausleger des Krans knapp am nebenstehenden Wohnhaus vorbei und landete genau vor der Tür des Einfamilienhauses, erzählten Arbeiter der Baufirma der Redaktion. Dabei ragte die Spitze des Krans bis in ein weiteres Grundstück hinein. Die Schäden waren so gering, dass die alarmierte Gocher Polizei gleich wieder abrückte. Die Arbeiter der Firma waren schon am frühen Nachmittag damit beschäftigt, den umgestürzten Kran abzutransportieren.