Umweltproblem in Weeze : Raststätten-Fäkalien landen in der Niers

An der Raststätte fließen Fäkalien in die Niers. Foto: ja/Schulmann

WEEZE Immer mal wieder gibt es Probleme am Rastplatz Kalbecker Forst. Schmutzwasser aus der Kläranlage läuft in die Niers.

Von Sebastian Latzel

Vor gut zehn Jahren wurde die Raststätte Kalbecker Forst auf der A 57 in Weeze gebaut. Und offenbar gibt es ein Problem, wenn zu viele Gäste in kurzer Zeit dort die sanitären Einrichtungen aufsuchen. Dann kann es vorkommen, dass Schmutzwasser aus der Biokläranlage überläuft und in die nahe Niers fließt. Zuletzt passierte das vor gut einer Woche, wie Susanne Schlenga, Sprecherin der Behörde StraßenNRW erläutert.

Da war die Autobahn 3 zwischen Elten und Emmerich gesperrt und viele Autofahrer wichen auf die A 57 aus. Die Folge: Es gab ungewohnt großen Andrang bei der Raststätte und die Kläranlage wurde der Wassermassen nicht Herr. Ungeklärtes Wasser floss in die Niers, auch von Fäkalien ist die Rede. Eine Kollegin von StraßenNRW machte sich ein Bild vor Ort und es gab Konsequenzen. „Weil am Wochenende drauf Mud Musters anstand und wieder mit vielen Besuchern zu rechnen war, haben wir den Raststättenbetreiber angewiesen, zusätzliche Dixi-Klos aufzustellen“, berichtet Susanne Schlenga. Bereits im Januar habe es Probleme gegeben, daraufhin sei die Kläranalage neu kalibriert worden. Aber offenbar reicht das bei großen Besucherzahlen immer noch nicht aus. In der Region gibt es neben Mud Masters auch Parookaville und Q-Base, die Tausende Zuschauer anlocken, die auch über die A 57 anreisen. „Wir sind mit dem Raststättenbetreiber Tank und Rast im Gespräch, um nach einer Lösung zu suchen“, sagt Schlenga. Geprüft werden soll, ob es nicht möglich ist, die Anlage ans Kanalnetz anzuschließen. Auf jeden Fall sollen vor größeren Veranstaltungen oder bei Sperrungen von Autobahnen zusätzliche Toiletten aufgestellt werden.