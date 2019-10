Kalkar : Herbstkonzert in Kalkar: Musikalische Reise durch Amerika

Kalkar Zwei Orchester treten im Pädagogischen Zentraum Kalkar am Donnerstag auf.

(RP) Der Musikverein Kalkar lädt alle Musikinteressierten am Donnerstag, 3. Oktober, ab 17 Uhr zum Herbstkonzert im Pädagogischen Zentrum, Am Bollwerk, in Kalkar ein. Der Musikverein Kalkar spielt unter der Leitung von Wolbert Baars ein buntes Programm an Musikstücken. Die Zuhörer werden mit Las Playas de Rio an die schönen Strände von Rio de Janeiro entführt. Weiter im Norden des amerikanischen Kontinents erleben sie dann die West side story. Mit The greatest Showman wird an den Zirkuspionier P. T. Barnum erinnert. Mit Jurassic Park, der Musik zum gleichnamigen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg, geht die musikalische Reise weiter. Bevor die Rückreise nach Europa angetreten wird, erinnert das Orchester mit Hindenburg an den Absturz des Zeppelins 1937 in New Jersey. Zurück in Europa wird an der schönen blauen Donau getanzt.