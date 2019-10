Drei Chören geben im Gocher Kastell gemeinsam ein großes Konzert.

(RP) Weshalb sollte man am Samstag, 12. Oktober, um 17 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Kastell Goch sitzen? Weil dort drei Männerchöre auf Gäste warten, die ein bunt gemischtes Programm für Gäste bereit halten. Drei Chöre, das sind der gastgebende MGV Frohsinn 1904 Goch, der MGV Laetitia Griethausen 1909 und das Genneps Vocaal Ensemble Musik verbindet. Und so war es schon immer. Die Frohsinn-Sänger pflegen ihre Freundschaft zu den Laetitianern schon über Jahrzehnte. Einige Konzerte wurden gemeinsam gesungen, und man „teilt“ sich auch den Chorleiter, Thomas Janßen.

Musik verbindet nicht nur, mittlerweile kennt sie auch keine Grenzen mehr. Die Freundschaft zum Genneps Vocaal Ensemble, unter der Leitung von Ernst Lamers, währt noch nicht ganz so lange, ist aber nicht weniger herzlich. Auch mit diesen Sangesbrüdern wurde bereits ein Konzert gestaltet, das, ebenso wie das anstehende, im Rahmen der INTERREG ausgerichtet wurde. Das Genneps Vocaal Ensemble wird von seiner Pianistin Oksana Baljva begleitet, die in den Niederlanden keine Unbekannte ist. Mit dem Konzert-Titel „So schön war die Zeit“ spielt der MGV Frohsinn daraufan, dass er in diesem Jahr auf 115 Jahre Vereinsgeschichte zurückblickt. Auch auf einige Tiefen, die gemeistert werden mussten und zusammenschweißten. Auf Jahre, voll mit Musik, Freude und Begeisterung. Der Verein wurde gegründet zu Zeiten, in denen Männerchöre boomten. Nicht wenige mussten, wie auch der Frohsinn, einen Aufnahmestopp verhängen. Die Mitgliederzahlen sprengten den Rahmen. Ein Zustand, von dem man heute nur noch träumen kann. Den reinen Männerchören fehlt deutschlandweit der Nachwuchs. So auch dem MGV Frohsinn. Was zur Folge hat, dass dieses Konzert wohl auch sein letztes sein wird. Die Sänger hoffen natürlich, dass viele Freunde und Fans kommen werden, damit sie sich von allen verabschieden, und für die langjährige Treue bedanken können. Ein kleines Geschenk gibt es auch: Der Eintritt ist frei!