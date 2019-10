Kessel : St.-Stephanus-Gilde Kessel feierte das Krönungsfest

Arne und Christina Janßen sind das neue Königspaar.

(RP) Jetzt fand in Kessel das Krönungsfest der St. Stephanus Gilde Kessel statt. In der Krönungsmesse wurden dem neuen Königspaar Arne und Christina Janßen die Insignien durch Pastor Norbert Hürter übergeben. Anschließend fand unter musikalischer Begleitung der Musikkapelle Kessel-Nergena die Kranzniederlegung am Ehrenmal sowie der festliche Umzug durchs Dorf statt.

Nach einem kurzen Ständchen der Musikkapelle wurden die Preisträger des Prinzenschießens und des Preisschießens geehrt. Einer der Höhepunkte war die Auszeichnung von verdienten Schützenschwestern und Schützenbrüdern. Sonja Eberhard, Königin im Jubiläumsjahr 2014, wurde mit dem Silbernen Verdienstkreuzausgezeichnet. Als dann noch der Bezirksbundesmeister Harry Hermann in Uniform hinzukam war allen klar, es liegt was in der Luft. Und genau so war es. Zuerst erhielten Gisela Peters, Irmgard Kerkmann und Hanneliese Wutzler als erste Frauen in der Geschichte der Bruderschaft den Hohen Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften verliehen.Aber nicht genug der Ehrung. Als der Bezirksbundesmeister die Urkunde zur Verleihung des St. Sebastianus Ehrenkreuzes für Willi Kerkmann und Helmut Müskens verlas, war die Überraschnung bei allen Beteiligten groß. Durch ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Gilde hatten sich beide diese Auszeichnung mehr als verdient.