Was in Kerken in 2023 passiert Nieukerk bekommt einen Bürgergarten

Die Erschließung und Vermarktung des zweiten Bauabschnitts im Wohngebiet Aldekerk-Süd, die Neugestaltung des Bürgerparks in Nieukerk und die Sanierung der Feldstraße in Nieukerk sind die großen Baumaßnahmen, die in Kerken in diesem Jahr angegangen werden. Allein für das Wohngebiet in Aldekerk werden in 2023 gut zwei Millionen Euro ausgegeben, für den Park am Elisabeth-Seniorenhaus etwa 850.000 Euro, wobei es für das IHK-Projekt Landeszuschüsse gibt. 670.000 Euro werden an der Feldstraße verbaut.