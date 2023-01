Kleine Feierstunde Stadt Straelen dankt Ruheständlern und Jubilaren

Offiziell verabschiedet wurde Margret Markus, die mehr als 47 Jahre bei der Stadt Straelen im Steueramt gearbeitet hat. Nach 13 Jahren als Mitarbeiterin in der „offenen Jugendarbeit“ beginnt auch für Elisabeth Laumann-Hild die Zeit des Ruhestands. Nach mehr als 33 Jahren im öffentlichen Dienst geht Heinrich Schreurs in den Ruhestand. Er war im Bereich Friedhofswesen des Baubetriebshofes tätig. Ebenfalls im Baubetriebshof arbeitete Horst Kastner, der sich seit Februar 2022 nach mehr als 17 Jahren im Ruhestand befindet. Leider konnte er wie Peter Nikelowski, der nach 34 Jahren Tätigkeit im Bereich Gebäudemanagement von der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit in den Ruhestand wechselte, nicht an der Feierstunde teilnehmen. Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierten Andrea Aerts, die im Montessori-Kinderhaus tätig ist, sowie Jasmin Wagner, die nach ihrer Ausbildung zunächst im Steueramt startete, dann in die IT wechselte und seit einigen Jahren dem Bereich Finanzen angehört.