Kultur in Mönchengladbach Das bietet das Museum Abteiberg im Jahr 2024

Kunsthalle for Music Die Kunsthalle for Music war bereits 2022 am Abend des 40-jährigen Jubiläums des Museums Abteiberg im Skulpturengarten zu erleben, 2024 folgen Act II und III speziell für Mönchengladbach: ab dem 15. April eine sechswöchige Live-Musik-Ausstellung im Museum Abteiberg und ab dem 6. Oktober ein großes Kompositionsprojekt für die Stadt. Der in Berlin lebende US-amerikanische Komponist und Künstler Ari Benjamin Meyers (*1972 in New York) erforscht in seinen international gezeigten Projekten Strukturen und Prozesse, die das performative, soziale und flüchtige Wesen von Musik neu definieren.