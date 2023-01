Große Veranstaltungen in Grevenbroich Welche Events für 2023 geplant sind

Die Kult-Band Rabaue hat sich eines fest vorgenommen: Am 9. Juli wollen die Musiker zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Open Air auf dem Schlossplatz rocken. Das erklärt Peter van den Brock, Gründungsmitglied der Band. „Das ist definitiv geplant“, sagt er – in Kürze wollen die Musiker eine Genehmigung bei der Stadt beantragen. Läuft alles gut, könnte die beliebte Veranstaltung so über die Bühne gehen wie in den Jahren von 2004 bis 2019 – mit umfangreichem Vorprogramm und vielen Hundert Besuchern vor dem Wahrzeichen der Stadt. Nach Karneval will die Crew um van den Brock in die Fein-Planung einsteigen.