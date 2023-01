Insektensterben in Geldern Naturschützer dokumentieren das Schwinden der Schmetterlinge

Der Hauhechel-Bläuling fühlt sich wohl, wenn genügend Klee da ist. Am liebsten saugt der Schmetterling den Nektar vom Gemeinen Hornklee, einer Pflanze, die auf vielen Wiesen zu finden ist. Der Tagfalter ist die am häufigsten anzutreffende Art der Bläulinge. Er kommt quasi in ganz Europa vor, auch im Kreis Kleve tritt er auf. Doch die Anzahl des Hauhechel-Bläulings scheint zu sinken. Das zumindest sagt die Liste, die Hermann-Josef Windeln erstellt hat.