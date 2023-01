Ehrenamt in Issum Café Welcome in Sevelen zieht um

Neben dem Betrieb des Cafés hat die Flüchtlingshilfe versucht, Angebote vor allem für die vielen Kinder zu machen. Höhepunkte waren hier laut Vitten sicherlich der Ausflug ins Irrland oder der Besuch der Sevelener Kirmes. Die unbeschwerten Stunden waren für die Kinder enorm wichtig. Kurz vor Weihnachten haben die Ehrenamtler des Cafés Kontakt in Issum und des Cafés Welcome in Sevelen ein großes Weihnachtsfest mit etwa 120 Besuchern organisiert. Im evangelischen Gemeindehaus in Issum wurde im festlich geschmückten Saal und an weihnachtlich gedeckten Tischen der ukrainische Nikolaus begrüßt, der die Weihnachtsgeschichte erzählte. Für die fast 50 Kinder gab es dann auch eine klassische Nikolaustüte mit Obst und Leckereien.