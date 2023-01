Verkaufsoffener Sonntag in Geldern Geldern feiert sein Drachenfest

Angeführt vom Spielmannszug der Bergknappen zog dann eine Schar von mehr als einhundert Interessierten mit Gerd Lange und der „Ritterschaft von Kalios“ mit ihrem Drachen durch die Innenstadt. Passend zum Thema des verkaufsoffenen Sonntags gab es auf dem Markt viele Stände. Groß war auch die Resonanz beim Malwettbewerb. An Essensständen gab es Flammkuchen, Champignonpfanne, Drachenbratwurst, Kräuterbonbons und Crêpes. St.-Michael-Schüler und ihre Eltern boten in einer Jurte mitten auf dem Markt heißen Kakao und Waffeln an. In einer Taverne im Zelt gab es Glühbier, Glühwein und Schnäpse.