Issum : VHS-Sommerakademie lockt Kreative

Dieter Kropp führt in das Blues-Harp-Spiel ein. Foto: VHS

Issum Mit Beginn der Sommerferien öffnet wieder die Sommer-Akademie der Volkshochschule Gelderland ihre Pforten. Wer kreativ und entspannt in die Sommerferien starten will, findet dort ein vielfältiges Angebot. Die mittlerweile 20. VHS-Sommer-Akademie vom 14. bis 18. Juli im "Schönstatt-Zentrum" auf dem Oermter Berg umfasst attraktive Workshops im Bereich Malerei, Bildhauerei, Literatur, Musik und Entspannung.

Neben der fünftägigen "VHS-Malschule", die zum 25. Male mit der Künstlerin Rosa Gabriel stattfindet, gibt es zeitgleich eine "Bildhauer-Werkstatt" im idyllischen Umfeld des "Schönstatt-Zentrums". Beide Workshops finden während der gesamten Laufzeit der Sommer-Akademie täglich von 9 bis 16 Uhr statt und richten sich an Jugendliche und Erwachsene, an Anfänger und Geübte. Die Malschule bietet grundlegende Einführungen und großzügiges freies Arbeiten in selbstgewählten Techniken (Aquarell, Acryl, Wasserfarben, Kreiden, Kohle, Bleistift), die die individuellen Gestaltungsfähigkeiten fördern. Soweit es das Wetter zulässt, wird in der Atmosphäre der Natur gemalt und gezeichnet.

Die "Bildhauer-Werkstatt" wird von der Bildhauerin Monika Bänsch geleitet. Gearbeitet wird mit klassischem Bildhauergestein wie Sandstein oder Tuffstein, der mit verschiedenen Meißeln und je nach Stein-Härte mit Fäustel, Hammer oder Knüpfel bearbeitet wird. Anschließend kann die Skulptur noch geschliffen werden. Die Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt; Materialien können vor Ort erworben werden (Berechnung nach Verbrauch).

Beim Blues Harp-Workshop geht es vom Erlernen des einfachen Melodiespiels bis zum Einsatz der Mundharmonika in der Blues-, Country-, Folk- und Rockmusik. Der eintägige Workshop für Anfänger findet am Samstag, 14. Juli, von 10 bis 17.30 Uhr statt. Es werden grundlegende Spieltechniken vermittelt: das Einzeltonspiel, die Haltung des Instrumentes, Spiel in verschiedenen Tonarten, das charakteristische "Bending", das grundlegende Zwölf-Takt-Blues-Schema und einiges mehr. Workshopleiter Dieter Kropp, freiberuflicher Musiker, ist einer der versiertesten Blues- Harp-Spieler Deutschlands. Zudem ist er Autor mehrerer Standardlehrwerke. Eigene Instrumente (Blues Harp, Big River Harp, Pro Harp, Special 20 oder ähnliche) sollten in C-Dur mitgebracht werden.



Eine außergewöhnliche Form der Entspannung können Teilnehmer im Workshop "Klang-Massage" am Sonntag, 15. Juli, 10 bis 15.30 Uhr. erfahren, der professionell von Gertrud Stamprath geleitet wird. Klang-Massage nach Peter Hess ist eine Form der Tiefenentspannung. Sie soll durch das körperliche und stimmungsmäßige Aufnehmen von Schwingungen, die beim Anschlagen von Klangschalen entstehen, angeregt werden.

Die Schreib-Werkstatt "Spielend schreiben" von Montag, 16., bis Mittwoch, 18. Juli, ist leider schon ausgebucht.

Anmeldungen für die übrigen Veranstaltungen der Sommer-Akademie im "Schönstatt-Zentrum", Rheurdter Straße 216-218, in Oermten nehmen die Volkshochschule in Geldern, Kapuzinerstraße 34, sowie die VHS-Anmeldestellen in den Rathäusern bis Anfang Juni entgegen. Eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen. Weitere Informationen - auch zu den erforderlichen Materialien - unter Telefon 02831 93750. Anmeldung auch über www.vhs-gelderland.de.

