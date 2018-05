Geldern : Niederrhein-Landschaften in Gelderns Rathaus-Foyer

Faszinierende Eindrücke von Landschaften und Gebäuden am Niederrhein präsentiert die Aquarellgruppe Winnekendonk im Gelderner Rathaus. Foto: Stadt

Geldern Zu einer Bilderreise unter dem Motto "Querfeldein am Niederrhein" laden die Künstler der Aquarellgruppe Winnekendonk in das Foyer des Gelderner Bürgerbüros ein. Renate John, Leiterin der Gruppe: "Wir haben uns thematisch mit markanten Orten und Gebäuden unserer Region beschäftigt. Ganz besonders liegen uns die typischen niederrheinischen Landschaften am Herzen, und zwar quer durch alle Jahreszeiten."

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 18. Mai zu den Öffnungszeiten des Gelderner Bürgerbüros, also montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr und samstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

(RP)