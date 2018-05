Jugendfußball : SVS-Nachwuchs im Kreisderby gegen 1. FC Kleve

Straelen In der Fußball-Niederrheinliga trat der A-Jugend-Nachwuchs des SV Straelen bei dem Tabellenführer und dem bereits feststehenden Meister Rot-Weiß Essen an. Grün-Gelb verkaufte sich lange Zeit gut und versuchte manches, doch unterm Strich blieb ihnen nicht der Hauch einer Chance. Nach einer Viertelstunde erzielte Seongsun You die Essener Führung, die Damian Lubak in der 54. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach einer Stunde legte You auf 3:0 nach. In der Schlussphase schraubte Nico Köhler das Ergebnis mit einem Doppelpack auf 5:0 (75., 85.).

Entscheidender als die zu erwartende Niederlage der Straelener in Essen wird der Auftritt der Blumenstädter am Sonntag im Kreisderby gegen den 1. FC Kleve sein. Die Gäste sind zwar bereits abgestiegen, werden in dem Prestigeduell aber nichts unversucht lassen, den Platz als Sieger zu verlassen. Für die Grün-Gelben geht es in diesem Spiel um mehr als nur Prestige. Denn sie haben noch ein sportliches Ziel vor Augen. Um den Qualifikationsplatz ins Ziel zu retten, fehlt dem Straelener Nachwuchs noch ein Punkt, den sie gegen Kleve wenigstens erringen wollen - am liebsten mehr.

(svb)