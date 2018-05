Rheurdt: VHS-Sommer-Akademie: Rheurdt malt und meißelt

Rheurdt Fünf Tage Kreativität am Stück Mitte Juli auf dem Oermter Berg. Interessenten sollten sich jetzt rasch anmelden.

Neben der fünf-tägigen "VHS-Malschule", die bereits zum 25. Male mit der Künstlerin Rosa Gabriel stattfindet, gibt es zeitgleich eine "Bildhauer-Werkstatt" im Umfeld des "Schönstatt-Zentrums". Beide Workshops finden während der gesamten Laufzeit der Sommer-Akademie, täglich von 9-16 Uhr statt und richten sich an Jugendliche und Erwachsene, an Anfänger und Geübte. Die Malschule bietet sowohl grundlegende Einführungen als auch großzügiges freies Arbeiten in selbstgewählten Techniken (Aquarell, Acryl, Wasserfarben, Kreiden, Kohle, Bleistift etc.), die die individuellen Gestaltungsfähigkeiten fördern. Soweit es das Wetter zulässt, wird in der Natur gemalt und gezeichnet. Die "Bildhauer-Werkstatt" wird von der Bildhauerin Monika Bänsch geleitet. Gearbeitet wird mit klassischem Bildhauergestein, wie Sandstein oder Tuffstein, der mit Meißeln und je nach Stein-Härte mit Fäustel, Hammer oder Knüpfel bearbeitet wird.