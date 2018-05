Handball: 50 Minuten vom Finalturnier entfernt

Aldekerk Handball-Viertelfinale Deutsche Meisterschaft weibliche Jugend B: HSG Rodgau Nieder Roden - TV Aldekerk. Morgen wird es für die weibliche B-Jugend des ATV um 14.30 Uhr in der Sporthalle Nieder Roden im hessischen Rodgau ernst. Fünfzig Minuten trennen die Mädchen von René Baude und Elin Kouker noch vom Einzug ins Finalturnier. Fünfzig Minuten Zeit, den Vorsprung von vier Toren aus dem Hinspiel über die Ziellinie zu bringen.

"Zweifellos ist es schon mal gut, dass wir das Hinspiel gewonnen haben", sagte Baude, "aber das ist kein Polster, mit dem wir in aller Ruhe nach Rodgau fahren könnten." Dazu haben er und seine Spielerinnen in der Vogteihalle schon einen Vorgeschmack von der Stimmung erhalten, die sie in der dortigen Halle erwarten könnte. "Wer weiß, wozu die HSG mit den eigenen Fans im Rücken in der Lage ist." Doch spannend wollen er und sein Team es nicht machen.