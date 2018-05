Handball : Nicht in Bestbesetzung - aber ohne Sorgen

Aldekerk Handball Oberliga Frauen: TV Aldekerk II - Rheydter TV (Sa., 17 Uhr, Vogteihalle). Auch zum Abschlusswochenende in der Oberliga stehen die Zweitvertretung von Aldekerks zweiter Frauenmannschaft und die weibliche B-Jugend als einer der wesentlichen Bestandteile von ihr vor einer Doppelbelastung: Erst das Spitzenspiel um Platz drei gegen Rheydt, dann der direkte Weg nach Rottgau zur Entscheidung um den Einzug die "Final Four" der B-Jugend am Folgetag. "Selbstverständlich liegt der personelle Schwerpunkt auf dem Sonntagsspiel, aber den dritten Platz, der ja zuletzt immer unser Ziel war, werden wir auch nicht einfach so herschenken", sagt ATV-Trainer René Baude. Auf Carina Schütten (Schulter-OP) und Birga van Neerven (Fußverletzung) muss Baude allerdings auf jeden Fall verzichten gegen Rheydt. Rechnerisch reicht dem ATV II in dieser Partie ein Unentschieden, um den dritten Platz zu verteidigen.

Bei einer Niederlage würde Rheydt an ihnen vorbeiziehen. Theoretisch wäre sogar das Erreichen des zweiten Platzes noch möglich. Dafür müssten aber bei einem ATV-Sieg die Bergischen Panther gegen Düsseldorfs Zweitvertretung verlieren; das ist angesichts der jüngsten Resultate allerdings eher unwahrscheinlich.

(stemu)