Handball: Sehnsucht nach dem Klassenerhalt

Issum Handball: Die Männer des TV Issum empfangen TV Walsum-Aldenrade und wollen mit einem Sieg die Vizemeisterschaft sichern. Die Frauen des Vereins kämpfen darum, den direkten Abstieg zu vermeiden.

Handball Landesliga Männer: TV Issum - TV Walsum-Aldenrade (Sa., 18.45 Uhr, Vogt-von-Belle-Platz). Nachdem der TV Issum am vergangenen Wochenende den zweiten Platz erobern konnte, gilt es zum Saisonfinale, diesen zu verteidigen. "Wir wollen den Vizemeistertitel feiern und werden im letzten Heimspiel alles daran setzen, noch einmal zu gewinnen", sagt Issums Trainer Oliver Cesa. "Aber wir können auf jeden Fall auf eine gute Saison zurückblicken, wenn wir von der Startphase mal absehen." Grundsätzlich könnten die Issumer von Rhede noch abgefangen werden, aber das kann schon mit einem Unentschieden abgewendet werden. nach oben ist schon länger nichts mehr möglich, da hat Kapellen sich frühzeitig ein gesundes Polster verschafft. Die größte Gefahr für den TVI wäre es, die Gäste von Tabellenplatz sieben zu unterschätzen und mit einer Einstellung in die Begegnung zu gehen, als wären die beiden Punkte schon sicher. Wie auch immer der Spieltag endet, eine Sache ist aus Tradition gesetzt: Hinterher wird mit den Fans gegrillt und mit kühlen Getränken angestoßen.

Verbandsliga Frauen: TV Anrath - TV Issum (Sa., 18 Uhr). "Die Voraussetzungen für das letzte Meisterschaftsspiel in der Saison sind für uns nicht anders als in den fünf davor: Wir müssen gewinnen", sagt Issums Trainer Werner Konrads mit Blick auf das Saisonfinale beim Tabellenfünften TV Anrath. Rechnerisch stimmt das nicht ganz, aber in der Zielsetzung auf jeden Fall. Im Prinzip reicht dem TV Issum auch ein Punkt, um aus eigener Kraft den drittletzten Platz der Liga zu halten und eben nicht direkt abzusteigen. Bei einer Niederlage müsste man darauf hoffen, dass Dinslaken in Kaldenkirchen nicht gewinnt. "Wir wollen das aus eigener Kraft schaffen und nicht auf Schützenhilfe anderer gewiesen sein. Entsprechend motiviert werden wir das Spiel angehen, auch wenn wir uns klar darüber sind, dass es wieder nicht einfach wird." Anrath hat zwar nichts mehr zu verlieren, wird sich für die jüngste Pleite in Dinslaken aber revanchieren wollen. Konrads wird auf Hannah Klaassen verzichten müssen, der Einsatz von Torfrau Julia Hesse ist noch fraglich.