Geldern: Spee-Gymnasium: Dach ist wieder dicht

Geldern Probleme gibt es weiterhin: Jetzt stehen im Innern des Gelderner Schulgebäudes Renovierungsarbeiten an.

Neben dem Dach gibt es im Friedrich-Spee-Gymnasium - wie an anderen Schulen in der Stadt auch - eine ganze Reihe von Problemfeldern. Die drängendsten Themen sind gerade die Feuchtigkeit in den Wänden des Sekretariats - es laufen Trocknungsgeräte - und fehlender Sonnenschutz. Wann sich da eine Lösung abzeichnet, sei offen, so Kirchhart. Nicht zuletzt, weil Politik und Verwaltung beschlossen haben, nun einmal gründlich zu prüfen, welchen Sanierungsbedarf es in den Gelderner Schulen gibt, und dann einen weitsichtigen Plan dafür aufzustellen.