Theater in Geldern Ein Stück über einen Flüchtling in der heilen Welt

„Benignens Erlebnis“ zeigt in zwei Akten, wie die Notsituation eines vor Gewalt Flüchtenden in die „heile Welt“ einer etablierten und gut situierten Familie einbricht und die gewohnte Ordnung zerstört. Erzählt wird die Geschichte der 23-jährigen Baronesse Benigne, die mit ihrer Familie in einer Wiener Vorstadtvilla lebt. Als in der Zeit der Wiener Oktoberaufstände 1848 einer der Aufständischen, der Student Alois Fischer, verwundet im Garten gefunden wird, lebt Benigne auf. Mit großer Entschlossenheit setzt sie sich für den Verletzten ein. Während vor allem ihr Vater die Aufnahme des Verwundeten als Störung empfindet, ist Benigne überzeugt, endlich etwas Echtes zu erleben. Doch die Faszination wird von der rauen Wirklichkeit eingeholt.