Klassik-Konzert Musik für Geige und Gitarre in der Bonhoeffer-Kirche Straelen

Beide engagieren sich aktuell in verschiedenen Musikprojekten: Lea Brückner liegt vor allem ihre 2021 gegründete Online-Initiative „Music for our planet“ am Herzen, mit der sie zusammen mit anderen Musikern auf den Klimawandel aufmerksam macht und die Musikbranche zum Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit bringen möchte. Teilgenommen haben bisher zum Beispiel die Stuttgarter Philharmoniker, das Beethoven Orchester Bonn oder der Star-Geiger Yury Revich. Der ungarische Gitarrist Gábor Ladányi kam 2015 nach Brüssel und studierte Jazz am „Koninklijk Conservatorium“. Neben weiteren Projekten gründete er im Jahr 2019 mit zwei weiteren Musikern das „Gábor Ladányi-Trio“, welches mit eigenen Kompositionen im Jahr 2022 das erste Album veröffentlicht hat.