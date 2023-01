Bildende Kunst und Musik Kulturscheune Sevelen hat ein volles 21. Jahr

Unter fachkundiger Anleitung des Malers Hubert Andreas Engels mit mehr als 20-jähriger Erfahrung werden Kunstwerke in Aquarelltechnik, Pastellkreide, Mischtechnik, Acryl- oder Ölmalerei in verschiedenen Formaten auf Leinwand, Malpappe oder Papier angefertigt. Zum Erreichen eines eigenen Ausdrucks eignen sich besonders die Spachtel- und Mischtechniken. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts arbeiten in der Bildenden Kunst immer mehr Künstler vor allem in der expressiven und freien Malerei mit diesen Verfahren. Diese werden auch gerne und sehr erfolgreich von Anfängern aufgegriffen.