Singspiel in der St.-Nikolaus-Kirche Mit den Issumer „Kirchenmäusen“ nach Nazareth reisen

Bei dem Singspiel werden die Zuschauer und Zuhörer in die Zeit vor etwa 2000 Jahren und in die Gegend von Nazareth entführt. Sprich, in die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Es wird von Geschichten aus dem Leben Jesu gesungen und erzählt. Von Geschichten wie zum Beispiel der Heilung kranker Menschen, der Vermehrung von Brot und Fischen, der Wandlung von Wasser in Wein und vielen Dingen mehr. „Diese Geschichten sind tatsächlich geschehen und wir nennen sie heute ,Wunder`“, beschreibt es der Chorleiter. „Schön war zu sehen, wie die Mitwirkenden im Laufe der Zeit immer mehr in ihre Rollen hineingewachsen sind, und alle neben der Probearbeit mit großer Begeisterung und viel Freude bei der Sache sind.“