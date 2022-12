Klassik „Duo Zagara“ spielt die erste Serenade im Jahr 2023

Mit dem „Duo Zagara“ präsentieren die Stadt Geldern und der Kurator und Organisator der Serenadenkonzerte, Professor Boguslaw Jan Strobel, am Samstag, 7. Januar, einen musikalischen Genuss für die Freunde klassischer Musik im Refektorium am Ostwall. Ab 18 Uhr laden Alice Vecchio an der Harfe und Patricija Fajdiga an der Querflöte das Publikum ein auf eine musikalische Reise mit Werken von Bizet, Ravel, Saint-Saëns und weiteren bekannten Komponisten.