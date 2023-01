Blues und Rock Culturkreis Gelderland hat das Konzertjahr 2013 rund

Am 21. Januar steht vor den ,,Bones“ das ,,Ray Stephien Trio“ auf der Bühne im „Gasoline Blues Club“. Die drei jungen Musiker reisen zwar aus den Niederlanden an, aber die Provinz Limburg sei schon ein Stück Nähe, findet der Culturkreis. Vor dem Auftritt von ,,Muddy What?“ am 15. April stimmen ,,Moan­jam & The Soulmates“ die Gäste auf den Hauptact ein.