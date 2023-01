Proben in Geldern und Steyl (NL) Neu gegründetes Sinfonieorchester überschreitet Grenze

Geldern · Das Euregionale Sinfonieorchester hat sich gebildet. Die bisher rund 25 Musiker suchen noch Mitspieler. Auch der Name des Ensembles steht noch nicht endgültig fest. Geprobt wird abwechselnd in Deutschland und in den Niederlanden.

26.01.2023, 13:34 Uhr

Das neue Sinfonieorchester bei einer Probe in Steyl. Foto: Hermes Foto: Kristina Hermes