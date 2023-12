Serenadenkonzerte in Geldern Harfinistinnen im Refektorium am Ostwall

Die aus Cueno in Italien stammende Marta Brezzo erlangte nach ihrer Ausbildung bei Professor Saravalli in Cueno und dem akademischen Diplom am Giuseppe-Verdi-Konservatorium in Mailand im September 2023 ihren Master-Abschluss in der Kammermusik im belgischen Lüttich. Die Musikerin studiert derzeit bei Professorin Fabiana Trani an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. An ihrer Seite ist in Geldern Sonia Crisante, die derzeit ihr letztes Semester ebenfalls an der Robert-Schumann-Hochschule absolviert. Seit 2022 arbeitet sie an der Magdeburgischen Philharmonie. In diesem Jahr sammelte sie vielfältige Orchestererfahrung, darunter bei den Düsseldorfer Symphonikern und noch im Mai als Solistin bei der Veranstaltung „Junge Virtuosen“ in Mönchengladbach. Professor Boguslaw Jan Strobel, Kurator der Serenaden-Reihe: „Die Klassikfreunde in Geldern dürfen sich unter anderem auf Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Felix Godefroid, Georg Friedrich Händel und John Marson freuen. Zum Programm gehört auch das ‚Chanson dans la nuit‘ von Carlos Salzedo.“Der Eintritt ins Refektorium ist auch diesmal frei. Um Spenden für die Musikerinnen wird gebeten.