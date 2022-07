Angebot des Kreises Kleve : Familienberatung ist unterwegs im Gelderland

Das EFUS-Mobil des Kreises Kleve ist für die Familienberatung unterwegs. Foto: Kreis Kleve

Gelderland Im Juli, im August und im September unterstützt der Kreis Kleve wieder Alleinerziehende und ihre Kinder. Und zwar in Form einer mobilen Beratung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dem Projekt EFUS bietet der Kreis Kleve Einelternfamilien in ihrem Alltag Unterstützung und Förderung an. EFUS steht für „Einelternfamilien fördern und stärken“. Um möglichst viele Familien zu erreichen, hat das Projekt in Kooperation mit dem Awo-Kreisverband Kleve eine mobile Beratung ins Leben gerufen und tourt im Juli, August und September durch Kerken, Wachtendonk, Rheurdt, Issum, Straelen, Kevelaer und Weeze.

Hier sind die einzelnen Beratungstermine.

Im Michael-Buyx-Haus in Nieukerk in der Michael-Buyx-Straße 2 im Obergeschoss sind die Termine am 8. Juli, 12. August und am 9. September jeweils von 9.30 bis 12 Uhr. In Wachtendonk am Rathaus in der Weinstraße 1 findet in Raum 9 jeweils von 10 bis 12 Uhr am 6. Juli, am 3. August und am 7. September eine Beratung statt.

Jeweils von 12 bis 14 Uhr ist die Beratung in Rheurdt im Rathaus im zweiten Obergeschoss im Besprechungsraum. Dort ist am 14. Juli, am 18. August und am 15. September eine Beratung möglich. In Issum sind die Termine am 27. Juli, am 31. August und am 28. September im Rathaus im Besprechungszimmer in Raum 106.

Im Büro „Neuland“ auf der Hauptstraße 26 in Kevelaer kann man sich am 6. Juli, am 3. August und am 7. September von 13 Uhr bis 15 Uhr über die speziellen Probleme beraten lassen.

Termine sind auch im JuSt in Straelen an der Marienstraße am 15. August und am 19. September von 10 bis 12 Uhr. Am Jugendheim Wellenbrecher in Weeze auf der Bahnstraße 36 ist das Mobil am 5. Juli, am 16. August und am 13. September jeweils von 10 bis 12 Uhr.

(anj)