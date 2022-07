Kalkar : Ohne Führerschein im gestohlenem Audi unterwegs

Kalkar Polizei fast 18-jährigen Gocher. Er war ohne Führerschein in einem gestohlenen Auto unterwegs.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Uedem ein Audi A1 gestohlen. Der Besitzer des Audis sah seinen Wagen, in dem sich zu dem Zeitpunkt drei Personen befanden, am Donnerstag zufällig an der Römerstraße in Kalkar-Kehrum und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten, war der gestohlene Wagen bereits Richtung Xanten unterwegs, konnte jedoch von den Beamten eingeholt werden. Zunächst folgte der Fahrer der Aufforderung nicht, anzuhalten und fuhr weiter Richtung Grieth. Dort stoppte er dann auf der Sonnenstraße und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Fahrer ist 18 Jahre alt und kommt aus Goch. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, besitzt er keinen Führerschein. Er und seine beiden Beifahrer, ein 18-jähriger Uedemer und eine 17-Jährige aus Pinneberg, wurden mit auf die Polizeiwache Kleve gebracht, um ihre Aussagen aufzunehmen. Der 18-jährige Gocher hat zudem offenbar in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr mit dem gestohlenen Audi bei einer Tankstelle an der Industriestraße in Weeze einen Tankbetrug begangen.