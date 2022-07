Probleme auf Strecke zwischen Düsseldorf und Kleve gehen weiter : Niersexpress kollidiert im Sturm mit einem Baum

Niederrhein Die Probleme rund um den Zug und den Ersatzverkehr reißen nicht ab. Donnerstagabend traf der Sturm den Niersexpress, Freitag fallen wieder Ersatzbusse wegen Corona aus.

Probleme beim Ersatzverkehr zwischen Krefeld und Kleve gibt es auch am Freitag wieder. Das war zu erwarten gewesen. Wenn am Donnerstag Ersatzbusse ausfallen, weil Fahrer an Corona erkrankt sind, wird das Personal so schnell nicht wieder im Einsatz sein. So kam es auch. Am Freitag gibt es wieder Ausfälle beim Ersatzverkehr für den Niersexpress. Diesmal sollen zehn Fahrten ausfallen. Fünf von Krefeld nach Kleve und fünf in die Gegenrichtung.