Neuwahl noch in diesem Jahr : Nachfolger von Gorißen könnte für acht Jahre gewählt werden

Kreis Kleve Nach dem politischen Erdbeben im Kreis Kleve legt sich der Staub. Der Wechsel von Landrätin Silke Gorißen an die Spitze des Landwirtschaftsministeriums hat einige Fragen aufgeworfen. Nun wird langsam klarer, wie es in den kommenden Monaten im Kreis Kleve weitergeht.

Kreis Kleve Fest steht: Nach dem kurzfristigen Wechsel, der Politik wie Verwaltung kalt erwischt hat, stehen Neuwahlen an. Diese betreffen ausschließlich das Amt der Landrätin bzw. des Landrats. Nach der Kreisordnung muss die Neuwahl spätestens sechs Monate nach Ausscheiden der Amtsvorgängerin erfolgen. Da Silke Gorißen am 29. Juni 2022 ihre Ernennungsurkunde als Landesministerin erhalten hat, werden die Bürger im Kreis Kleve also definitiv bis Jahresende eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen.

Die Länge der Amtszeit der neuen Landrätin oder des neuen Landrats richtet sich nach dem Amtsantritt. Nach aktueller Rechtsauffassung des Kreises Kleve ist es so: Wenn die Amtszeit nach dem 1. November beginnen sollte, dann wird die Kandidatin oder der Kandidat bis zum Ende der folgenden Wahlperiode gewählt. Die Amtszeit würde damit also erst zur Kommunalwahl im Herbst des Jahres 2030 enden. Kleves neuer Landrat wäre in diesem Jahr also für fast acht Jahre gewählt.