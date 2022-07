Spende für das Ehrenamt : Neue Schwimmflossen für die DLRG-Ortsgruppe Issum

Volksbank-Geschäftsstellenleiter Tobias Hammans (2.v.r.) und Vertreter der DLRG-Ortsgruppe Issum-Sevelen mit den neuen Schwimmflossen. Foto: Volksbank an der Niers/Volksbank

Issum/Sevelen Von der Volksbank an der Niers gab es eine Sachspende, die den Ehrenamtlern hilft beim Training des Nachwuchses. Gerade besonders, aber nicht nur im Sommer übernehmen die Lebensretter eine wichtige Aufgabe.

Für die Ausbildung, das Training sowie eine geeignete Nachwuchsförderung bei der DLRG ist eine solide Ausrüstung unerlässlich. Pünktlich zur Eröffnung der Freibadsaison freute sich daher die Ortsgruppe Issum-Sevelen über die Unterstützung der Volksbank an der Niers bei der Anschaffung von 20 Paaren neuer Schwimmflossen. Vor allem den jüngeren Vereinsmitgliedern werden die Flossen für Ausbildungs- und Trainingszwecke zur Verfügung stehen. Geschäftsstellenleiter Tobias Hammans von der Volksbank in Sevelen übergab die leuchtend gelben Schwimmflossen, passend zu den Farben der DLRG, an die stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Carolin Winterink, Jennifer Mühlbauer aus dem Jugendvorstand und Ausbildungsleiter Walter Jeitner. Während der Freibadsaison werden die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe nicht nur im Sevelener Spaßbad trainieren, sondern dort auch ehrenamtlich Wachdienste übernehmen und damit für die Sicherheit der Schwimmgäste sorgen.