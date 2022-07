Organisator ist Eric Mulders : Schlagerfestival und Familientag in Geldern

Geldern Rund 20 Künstler treten auf der Bühne im Gewerbegebiet auf. Der Erlös der Veranstaltung ist für das Feriencamp Castra Nova und für den Tierschutz. Erstmals gibt es einen zweiten Tag mit Musik und Spielen für die ganze Familie.

(bimo) Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Samstag findet im Gewerbegebiet in Geldern das Schlagerfestival statt. Mit dabei sind Künstler, die unter anderem durch Auftritte in der Sendung „Immer wieder sonntags“ bekannt sind. Als Beispiel nennt Organisator Eric Mulders Steven Loyd. Mulders verspricht für diese Veranstaltung eine bunte Mischung. Namen wie „Tobi, die Partyrakete“ verheißen schon, dass die Sänger für ordentlich Stimmung bei den Zuhörern sorgen werden.

Bevor die Profis am Samstag die Bühne entern, dürfen alle Besucher gerne selbst das Mikrofon in die Hand nehmen. „Jeder kann mal gucken, wer Mut hat, darf singen“, sagt Gelderns Frittenrebell Eric Mulders.

Start ist am Samstag um 15 Uhr an der Zeppelinstraße 23. Dann ist auch Clown Makkie da und sorgt für zusätzliche Unterhaltung. Bis 1 Uhr folgen die Auftritte der verschiedenen Sänger, es kann getanzt und mitgesungen werden.

Der Eintritt kostet zehn Euro und geht als Spende an das Feriencamp für Kinder Castra Nova, bei dem Mulders regelmäßig als Koch mitgemacht hat. Ein weiterer Teil des Erlöses soll Tieren in Not helfen. Sowohl Samstag als auch Sonntag wird es eine Tombola mit schönen Preisen geben, verspricht Mulders. Die Preise werden am jeweiligen Tag vergeben.