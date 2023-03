Tourismus am Niederrhein Straelen mit der „Fiets“ erfahren

Zu den Touren können sich auch Einzelpersonen anmelden. Bei einer Jedermann-Tour entdeckt man in einer Gruppe von bis zu 15 Teilnehmenden die Natur in Straelen und in Nachbarortschaften. Sie finden immer am ersten Samstag im Monat und an dem darauffolgenden Dienstag und Mittwoch statt. Eine Rast in einem Café oder Restaurant ist eingeplant. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Marktbrunnen, Rückkehr in der Regel dort um 18 Uhr. Eigene Fahrräder müssen mitgebracht werden.