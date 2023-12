Tourismus im Neanderland Hier werden Touristen immer rund um die Uhr informiert

Gäste-Infos immer und überall verfügbar – egal ob Feiertag, Abendstunden, Sonne oder Schnee: Die Installation von 31 digitalen Info-Stelen im Neanderland ist abgeschlossen. Zur Einweihung der Stele am Neanderthal Museum kamen Museumsdirektorin Bärbel Auffermann sowie Michael Rosenbaum und Arne Jährling vom Team Neanderland Tourismus zusammen. Die Kioske bieten Besuchern wie auch Einheimischen des Kreises Mettmann rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr an verschiedenen Standorten Informationen zum Neanderland, Tipps für den nächsten Ausflug, Karten zur Orientierung oder Veranstaltungshighlights der Region.