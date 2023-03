Im Bereich der Pariser Bahn Stadt soll Sportanlage in Ordnung bringen

Geldern · Die Gelderner CDU fordert, den Bereich an den Gymnasien zu säubern und wo nötig zu reparieren. Die Anlage sei in die Jahre gekommen, so die Christdemokraten.

19.03.2023, 17:30 Uhr

Michael Cools ist Fraktionsvorsitzender der CDU. Foto: CDU Geldern