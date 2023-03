Regeln für Besucher Kreis Kleve kündigt Kontrollen in Naturschutzgebieten an

Der lang ersehnte Frühling ist da, am Wochenende machte sich das endlich auch bemerkbar: Sonne, Vogelgesänge, frische Luft und das junge Grün locken in die Natur. „Damit auch künftige Generationen dieses Frühlingserwachen noch genießen können, sind alle aufgerufen, mitzuhelfen“; appelliert nun der Kreis Kleve. Das Kreishaus und die Biologischen Stationen im Kreis Kleve rufen dazu auf, sich bei Ausflügen in die Naturschutzgebiete nun besonders rücksichtsvoll zu verhalten.