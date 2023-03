Sparkasse Krefeld verteilt Geld aus dem PS-Zweckertrag Rund 710.000 Euro für die Arbeit der Vereine

Die Sparkasse Krefeld schüttet aus dem PS-Zweckertrag rund 710.000 Euro an mehr als 600 Vereine und gemeinnützige Organisationen in Krefeld, im Kreis Viersen sowie im südlichen Kreis Kleve aus. Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse mehr als 2,8 Millionen Lose verkauft, so dass als Spendenanteil des PS-Sparens rund 710.000 Euro zusammenkamen.