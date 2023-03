Drohende Talfahrt gestoppt Sportfreunde zittern sich zum wichtigen Erfolg

In der zweiten Halbzeit sahen die rund 100 Zuschauer eine Gästemannschaft, die auf Offensive setzte und konsequent auf den Ausgleich drängte. Die Sportfreunde gerieten mehr und mehr unter Druck und kamen zeitweise nur noch selten aus der eigenen Hälfte heraus. Schwerstarbeit war in der Abwehr angesagt, in einigen Situationen lag das 1:1 in der Luft. Gelegentliche Konter sorgten für etwas Entlastung. Plötzlich war Sven van Bühren in der 78. Minute auf der rechten Seite alleine durch, verzog den Ball aber über das Tor. In der Nachspielzeit gab es dann noch einige unschöne Szenen, die in einer Roten Karte für den Duisburger Emre Onur (Tätlichkeit) gipfelten.