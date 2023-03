Saisonniederlage Nummer 20 Slapstick-Eigentor mit Symbolcharakter

Die Hausherren schalteten nach und nach immer mehr in den Verwaltungsmodus um. Die Partie plätscherte vor sich hin – bis zur 86. Minute und dem Beginn einer verrückten Schlussphase: Als der Straelener Kapitän Ole Päffgen im Strafraum zu Fall gebracht wurde, zeigte Schiedsrichter Ivan Mrkalj sofort auf den Elfmeter-Punkt. Ken Mata schnappte sich den Ball und legte eine Frechheit an den Tag, wie man sie im zarten Alter von 19 Jahren noch mitbringt. Während der Wiedenbrücker Torhüter Luca Beermann bereits abtauchte, chippte Mata den Ball seelenruhig ins Netz – Antonin Panenka, „Erfinder“ dieser Strafstoß-Variante, wäre stolz auf den Teenager gewesen. Anstoß Wiedenbrück. Über drei Stationen landete der Ball bei SCW-Keeper Luca Beermann. Dessen ungenauen Abschlag fing Said Harouz ab. Der ehemalige Wiedenbrücker, der zuletzt schon beim Straelener 2:1 gegen RW Ahlen doppelt getroffen hatte, zog aus 30 Metern ab – die Gäste durften den Ausgleich bejubeln. Noch waren zwei Minuten zu spielen. Freistoß Wiedenbrück in der Nähe der Eckfahne. Am hinteren Pfosten schraubte sich Ruzgis hoch und köpfte in Richtung Tor. Dort wurde Straelens Innenverteidiger Dacain Baraza von einem Platzfehler auf dem falschen Fuß erwischt, schlug am Ball vorbei – von seinem Bein noch abgefälscht trudelte die Kugel hinter die Linie. Ein „Kacktor des Monats“, das noch einmal den gesamten Saisonverlauf des SV Straelen symbolisierte. Wenig später war die 20. Saisonniederlage der Grün-Gelben besiegelt. „Wenn man die Spielanteile betrachtet, geht das Ergebnis wohl in Ordnung. Allerdings hätte sich der Gegner auch nicht beschweren können, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen“, sagte Lachheb.