Laienschauspiel in Straelen : KLT bringt Komödie auf die Forum-Bühne

Straelen Seit Anfang Januar wird beim Kameradschaftlichen Liebhaber-Theater (KLT) wieder zweimal wöchentlich unter der Spielleitung von Lena Nieskens und Florian Maaßen geprobt. Aufgeführt wird die Komödie von Hans Schimmel „Stirb schneller, Liebling“ im Forum des Gymnasiums auf.

Die Premiere ist am Samstag, 21. März, um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Mittwoch, 25. März, 20 Uhr, Freitag, 27. März, 20 Uhr und Samstag, 28. März, 20 Uhr. Der Einlass ins Forum ist jeweils 30 Minuten vor dem Aufführungsbeginn. Außerdem gibt es eine Vorstellung am Sonntag, 29. März, ab 16 Uhr. Die Cafeteria ist ab 14.30 Uhr geöffnet. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Vorverkaufsstellen in Straelen sind op de Hipt, die Jacobs-Börse und alle KLT-Mitglieder.