Blueskonzert in Geldern : Bernard Allisons Gitarre „singt“ in Geldern

Geldern Ein Weltstar des Blues eröffnet die diesjährige Konzertreihe des Culturkreises Gelderland.

Am 26. November 1965 in Chicago geboren beginnt Bernard früh damit, sich durch die Plattensammlung seines Vaters die Musik von Bluesgrößen wie T-Bone Walker oder B. B. King anzuhören. Sein eigenes Talent wurde offensichtlich, als er mit 13 Jahren seinen Vater überraschte und dessen erstes Album „Love me Mama“ Note für Note mitspielte. „Er ist total ausgeflippt und sagte: Heute Abend nehmen wir zusammen auf“, erinnert sich Bernard. „Und so entstand meine erste Aufnahme.“ Danach bildete sich Bernard durch regelmäßige Sets mit seinem Vater weiter, und sein Ruf war bald so gefestigt, dass er nach der Highschool direkt zu Koko Taylors Blues Machine ging. ,,Koko und Pops Taylor zeigten mir, wie es auf Tour läuft“, erinnert sich Bernard.

In den 80er Jahren bildete sich eine Freundschaft zu dem Gitarristen Stevie Ray Vaughan, die seiner künstlerischen Gitarrenpalette noch mehr Farbe brachte. 1989 tat er es seinem Vater gleich und zog nach Europa. Von nun an hat er seinen Wohnsitz in Paris. Die Veröffentlichung von „The next Generation“ im Jahr 1990 sollte der Startschuss für eine erstaunlich erfolgreiche Solokarriere sein, und 28 Jahre später kann Bernard auf ein umfangreiches und viel gerühmtes Repertoire zurückblicken: „Hang on“, „Funkifino“, „No Mercy“, „Born with the Blues“, „Keeping‘ the Blues Alive“ und „Times are Changing“. Im neuen Jahrtausend kamen Alben wie „Across the Water“, „Storms Of Life“, „Kentucky Fried Blues“ und „Higher Power“ hinzu, während aus der jüngsten Vergangenheit Veröffentlichungen wie das Live-Album „Energized“, „Chills and Thrills“, „The Otherside“ und „Live at the Jazzhaus“, das in Zusammenarbeit mit Cedric Burnside entstandene „Allison Burnside Express“ sowie „In the Mix“ von 2015 zu erwähnen sind.