Musikwettbewerb in Krefeld : Erfolge bei „Jugend musiziert“

Unter anderen auf der Trompete bewiesen die jungen Musiker ihr Können. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kreis Kleve Beim Regionalwettbewerb holten Kreismusikschüler insgesamt 21 Preise.

(RP) Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Krefeld holten Schüler der Kreismusikschule Kleve insgesamt 27 Preise, darunter 21 erste Preise. Der Wettbewerb fand für unterschiedliche Solo- und Ensemblewertungen statt.

In der Solowertung Klavier holte in der Altersgruppe II Stella Keller aus Emmerich mit 24 Punkten den ersten Preis und erhielt die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Erste Preise gingen auch an Maria Krasnov aus Issum (21 Punkte) in der Altersgruppe II und Benjamin Willat aus Bedburg-Hau (21 Punkte) in der Altersgruppe III. Einen zweiten Preis holte in der Altersgruppe II Matheo Janzen aus Issum (20 Punkte).

In der Solowertung Gesang bekam Liv de Jonghe aus Kevelaer in der Altersgruppe III 20 Punkte und einen zweiten Preis. In der Altersgruppe V erreichte Emely-Milane Minervini 18 Punkte und einen zweiten Preis. Für die Begleitung am Klavier heimste Ben Tissen aus Kevelaer in der Altersgruppe IV 23 Punkte und einen ersten Preis ein.

In der Ensemblewertung für Blechbläser (gleiche Instrumente) bekamen in der Altersgruppe III die Trompeter Andreas Opgenhoff (Kevelaer), Tom Schönfeldt (Straelen), Max Dürrbaum (Moers) und Lennart Baumann (Kevelaer) 22 Punkte und den ersten Preis. Das gleiche Resultat erzielten in der Altersklasse IV die Hornisten Lena Riedmüller (Geldern), Sarah Houcken (Geldern) und Mathis Hoffmanns (Geldern).